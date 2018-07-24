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Эксперты назвали самый популярный алкоголь в России
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    Эксперты назвали самый популярный алкоголь в России

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    Эксперты назвали самый популярный алкоголь в России

    Москва, 24 июля. Эксперты исследовательской компании GQ назвали самый популярный алкоголь в России. Как выяснилось, наибольшим спросом у жителей РФ пользуется вино.

    В среднем, как отмечается в исследовании, россиянин покупает вино семь раз в год, средний объем покупки — 1,4 литра. При этом всего россияне в течение года покупают 21 литр алкогольных напитков.

    «Крепкий алкоголь, тихие вина, шампанские и игристые вина хотя бы раз в год покупают 86% домохозяйств», — уточняют ученые.

    Опрос о потреблении алкоголя социологи проводили с апреля 2017 года по март 2018 года среди россиян, проживающих как в городской, так и сельской местности. Потребление пива в исследовании не учитывалось.

    Ранее, как сообщало URA.RU, Минфин РФ предложил ввести более жесткие правила оборота пива, сидра и медовухи. На эти напитки могут обязать ставить специальные марки.

    Автор: Василий Котов
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