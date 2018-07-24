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Токио заявил, что изъятие спутниковых телефонов таможенниками не помешает сотрудничеству
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    Токио заявил, что изъятие спутниковых телефонов таможенниками не помешает сотрудничеству

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    Токио заявил, что изъятие спутниковых телефонов таможенниками не помешает сотрудничеству

    Токио, 24 июля. Изъятие таможенниками Сахалинской области спутниковых телефонов у делегации из Японии при посещении южной части Курильских островов не должно повлиять на продолжение двусторонних контактов.

    Об этом рассказал японский консул в Южно-Сахалинске Ясухико Симидзу.

    Ранее сообщалось, что правительство Японии выразило протест в связи с тем, что службы безопасности изъяли у делегации спутниковые телефоны. Таможня, в свою очередь, заявила, что гаджеты являются вещественными доказательствами по административным делам и не могут быть возвращены до суда.

    Как пишет ТАСС, консул напомнил, что это не первый подобный случай. Он уточнил, что несмотря ни на что, нужно «избегать препятствования», сохранять устойчивость двусторонних программ посещения.

    Токио заявил, что изъятие спутниковых телефонов таможенниками не помешает сотрудничеству

    Автор: Алия Садыкова
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