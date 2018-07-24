Жительница ДНР была ранена в Докучаевске в результате обстрела ВСУ

Донецк, 24 июля. В результате обстрела украинских силовиков в Донецкой народной республике была ранена мирная жительница. Об этом рассказал представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

Отмечается, что киевские военные накануне обстреляли Докучаевск. Они применили вооружения БМП. Женщина 1987 года рождения находилась во дворе своего дома и получила осколочное ранение.

Как пишет «Интерфакс», девушке оказали медицинскую помощь. Информация о состоянии здоровья пациентки уточняется. Напомним, ранее в ДНР рассказали, что ВСУ создали снайперскую группу для борьбы с национальными батальонами в Донбассе.