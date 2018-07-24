Льготникам России расширили возможности поступления в вузы

Москва, 24 июля. Российские льготники теперь могут подавать документы на прием по отдельному конкурсу на три факультета в пяти вузах, а не выбирать один, как раньше.

Как сообщают «Известия», таким образом дети-инвалиды, сироты, а также другие льготники получили такие же возможности, какие есть у обычных абитуриентов, сдающих Единые государственные экзамены.

При этом за льготниками осталось закрепленное ранее право поступать по квоте, выделяемой высшими учебными заведениями, то есть такие абитуриенты проходят по отдельному конкурсу, имея преимущество при зачислении.

До этого, напомним, дети-инвалиды и сироты на таких льготных условиях имели право подавать документы всего лишь на одну специальность и в одном вузе. Нововведения вступили в силу в этом году.