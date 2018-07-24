ВКС России получат модернизированный радиолокационно-лазерный боеприпас

Москва, 24 июля. Министерство обороны России заказало масштабную модернизацию тактических противорадиолокационных ракет Х-25МП.

Как пишет газета «Известия», ранее техника предназначалась исключительно для уничтожения зенитных ракетных комплексов. При этом в обновленной версии боеприпас сможет поражать и другие наземные цели.

Высокоточный боеприпас с лазерной головкой самонаведения и измененным блоком управления поступит на вооружение ВКС РФ.

Отмечается, что запланирована модернизация 130 авиационных управляемых ракет типа Х-25МП. На эти работы потратят три года и 126 миллионов рублей.