Экс-тренер минского «Динамо» назвал «Зенит» фаворитом третьего отборочного раунда ЛЕ

Санкт-Петербург, 24 июля. В августе следом за чемпионатом России по футболу сезона 2018/19 стартует еврокубковая кампания. Петербургскому «Зениту» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы предстоит встретиться с победителем пары «ДАК 1904» (Словакия) — «Динамо» (Минск).

Первый еврокубковый матч «Зенита» нового сезона пройдет 9 августа на выезде.#UEL pic.twitter.com/PGgc4x9o4d — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 23, 2018

Как отметил экс-тренер минского «Динамо» Игорь Криушенко, белорусскому клубу будет нелегко в матче со словацкой командой, но шансы пройти дальше у коллектива Сергея Гуренко есть.

Он подчеркнул, что «Зенит» в любом случае является фаворитом встречи — кто бы ни достался сине-бело-голубым, пишут «Известия».

Однако экс-наставник новосибирской «Сибири» допустил, что небольшое преимущество у минчан все-таки есть, поскольку белорусский чемпионат играет по системе «весна-осень».

«Динамо» уже отыграло 19 игр в чемпионате, а у «Зенита» только начнется сезон. Сейчас у минчан чемпионат в разгаре, и они уже в игровом тонусе, тогда как петербуржцам только придется его набирать», — отметил Криушенко, оценивая шансы команд.

Напомним, подопечные Сергея Семака сыграют с победителем указанной пары 9 и 16 августа.