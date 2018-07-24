Сообщник наркобарона Коротышки сбежал из тюрьмы в Мексике

Мехико, 24 июля. Сообщник известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка смог сбежать из тюрьмы Агуаруто на северо-западе Мексики.

Об этом пишет газета El Pais. Отмечается, что Хулиан Гримальди Паредес совершил побег с еще одним осужденным. Полиция предполагает, что сбежать из места лишения свободы преступникам помогли сотрудники охраны. Они вывели заключенных за пределы учреждения, злоумышленники перед этим раздобыли полицейскую форму. За стенами тюрьмы беглецов уже ждали на автомобилях.

Охранники, работавшие в тюрьме, также исчезли. Напомним, Гримальди Паредес причастен к нападению на военный конвой в Кулиакане в сентябре 2016 года и убийству пятерых военных.