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Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами | 24 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами | 24 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Белый дом рассказал о единственной договоренности Трампа и Путина. Российскую армию оснастят первым отечественным ударным беспилотником. Стало известно, сколько военных США дислоцируются в других странах.
    8:49 24 Июля 2018
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    Белый дом рассказал о единственной договоренности Трампа и Путина

    Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами | 24 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Официальный представитель президента США Сара Сандерс на брифинге рассказала, что единственной договоренностью, которую достигли Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в рамках саммита, состоявшегося на прошлой неделе в Хельсинки, было соглашение о продолжении сотрудничества в сфере национальной безопасности. По словам Сандерс, группы по национальной безопасности двух государств и в дальнейшем будут поддерживать рабочее взаимодействие. Она уточнила, что советник американского главы по национальной безопасности Джон Болтон намерен в августе встретиться со своим российским коллегой.

    Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами, если переговоры с Юнкером провалятся

    Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами | 24 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Президент США Дональд Трамп пригрозил в случае неудачи переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером ввести пошлины на импортируемые из Европы автомобили. Встреча с Юнкером состоится 25 июля. По словам Трампа, ЕС «занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам». По его словам, если вопрос не будет решен на переговорах с Юнкером, Штатам «придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год». Трамп также подверг критике своих предшественников, которые, по его словам, «теряли рабочие места».  

    Российскую армию оснастят первым отечественным ударным беспилотником

    Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами | 24 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Пресс-служба Министерства обороны РФ рассказала, что российская армия будет оснащена ударным беспилотником «Форпост-М» отечественной разработки. Сообщается, что в настоящее время заканчиваются испытания летательного аппарата. По замыслу разработчиков, беспилотник получит современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы, благодаря ему он будет в состоянии самостоятельно находить, определять и ликвидировать наземные цели. Отмечается, что аппарат сможет функционировать в любую погоду и даже в темное время суток.

    Стало известно, сколько военных США дислоцируется в других странах

    Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами | 24 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    В американском оборонном ведомстве рассказали, сколько военных США на данный момент дислоцируются в других странах. Заявление на тему озвучил председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд во время встречи с американскими ветеранами в Канзас-Сити.
    «Сегодня более 300 тысяч американцев находятся на передовом базировании в 177 странах», — сказал американский генерал.
    Только в Европе находится примерно 60 тысяч военнослужащих США. Они дислоцируются в 13 гарнизонах в Голландии, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии.
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