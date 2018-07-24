Трамп пригрозил ЕС новыми пошлинами | 24 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Официальный представитель президента США Сара Сандерс на брифинге рассказала, что единственной договоренностью, которую достигли Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в рамках саммита, состоявшегося на прошлой неделе в Хельсинки, было соглашение о продолжении сотрудничества в сфере национальной безопасности. По словам Сандерс, группы по национальной безопасности двух государств и в дальнейшем будут поддерживать рабочее взаимодействие. Она уточнила, что советник американского главы по национальной безопасности Джон Болтон намерен в августе встретиться со своим российским коллегой.

Президент США Дональд Трамп пригрозил в случае неудачи переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером ввести пошлины на импортируемые из Европы автомобили. Встреча с Юнкером состоится 25 июля. По словам Трампа, ЕС «занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам». По его словам, если вопрос не будет решен на переговорах с Юнкером, Штатам «придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год». Трамп также подверг критике своих предшественников, которые, по его словам, «теряли рабочие места».

Пресс-служба Министерства обороны РФ рассказала, что российская армия будет оснащена ударным беспилотником «Форпост-М» отечественной разработки. Сообщается, что в настоящее время заканчиваются испытания летательного аппарата. По замыслу разработчиков, беспилотник получит современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы, благодаря ему он будет в состоянии самостоятельно находить, определять и ликвидировать наземные цели. Отмечается, что аппарат сможет функционировать в любую погоду и даже в темное время суток.

Стало известно, сколько военных США дислоцируется в других странах

В американском оборонном ведомстве рассказали, сколько военных США на данный момент дислоцируются в других странах. Заявление на тему озвучил председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд во время встречи с американскими ветеранами в Канзас-Сити.

«Сегодня более 300 тысяч американцев находятся на передовом базировании в 177 странах», — сказал американский генерал.

Только в Европе находится примерно 60 тысяч военнослужащих США. Они дислоцируются в 13 гарнизонах в Голландии, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии.