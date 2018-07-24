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Домрачева попала в ДТП в Минске
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    Домрачева попала в ДТП в Минске

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    Домрачева попала в ДТП в Минске

    Минск, 24 июля. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева попала в небольшое дорожно-транспортное происшествие в белорусской столице.

    Согласно информации минских СМИ, авария случилась в прошедший понедельник вечером. Экс-спортсменка, по уточненным данным, хотела заехать во двор, но протаранила на своем автомобиле дорожные столбики.

    Отмечается, что, вероятно, 31-летняя Домрачева не была в курсе о появлении данных столбиков, пишет «Вечерняя Москва».

    Напомним, 25 июня белорусская спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры. Четырехкратная олимпийская чемпионка назвала свое решение «нелегким, но обдуманным». Домрачева замужем за легендарным биатлонистом Уле Бьерндаленом.

    Автор: Дана Балан
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