Домрачева попала в ДТП в Минске

Минск, 24 июля. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева попала в небольшое дорожно-транспортное происшествие в белорусской столице.

Согласно информации минских СМИ, авария случилась в прошедший понедельник вечером. Экс-спортсменка, по уточненным данным, хотела заехать во двор, но протаранила на своем автомобиле дорожные столбики.

Отмечается, что, вероятно, 31-летняя Домрачева не была в курсе о появлении данных столбиков, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, 25 июня белорусская спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры. Четырехкратная олимпийская чемпионка назвала свое решение «нелегким, но обдуманным». Домрачева замужем за легендарным биатлонистом Уле Бьерндаленом.