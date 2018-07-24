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В США заявили о якобы «проникновении» хакеров «из России» в энергосети страны
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    В США заявили о якобы «проникновении» хакеров «из России» в энергосети страны

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    В США заявили о якобы «проникновении» хакеров «из России» в энергосети страны

    Вашингтон, 24 июля. Американские власти заявили о якобы «проникновении» «российских» хакеров в энергосистемы США.

    Как сообщают «Известия», об этом накануне написала газета The Wall Street Journal. При этом утоняется, что мнимое «проникновение» случилось еще в прошлом году и затронуло сотни американских компаний.

    В США по традиции обвиняют во всякого рода взломах и проникновениях нашу страну. Так и в этот раз: американское издание сообщает, что в этот раз виноваты хакеры из группировки под названиями Dragonfly и Energetic Bear, якобы связанной с властями РФ.

    Понятное дело, что за громкими заявлениями предоставления какой-либо доказательной базы не последовало. Все только на словах. Собственно, как и в прошлом году, когда в США стали обвинять Россию во вмешательстве в американские выборы.

    Как напоминает URA.RU, тогда в Соединенных Штатах началось расследование «российского дела» о якобы вмешательстве «русских хакеров» в выборы президента, а также о предполагаемых связях членов штаба Трампа с чиновниками из России.

    Автор: Константин Терехов
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