Россиянам станет доступна информация об угнанных машинах

Москва, 24 июля. Минэкономразвития России поддержало законопроект Минфина, который подразумевает, что гражданам откроется доступ к реестру движимого имущества через портал государственных услуг.

Как пишет газета «Известия», благодаря этому россияне смогут проверять юридическую «чистоту» покупаемых машин: будет доступна информация об угонах и находящихся в залоге машинах.

Это процесс будет занимать несколько минут. При этом банки также смогут быстрее выдавать кредиты на покупку подержанных машин.

Эксперты уточнили, что реализация таких мер позволит ускорить бизнес-процессы за счет оперативного получения данных о залоге. Меры также упростят жизнь граждан и снизят издержки компаний.