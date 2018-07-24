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Россиянам станет доступна информация об угнанных машинах
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    Россиянам станет доступна информация об угнанных машинах

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    Россиянам станет доступна информация об угнанных машинах

    Москва, 24 июля. Минэкономразвития России поддержало законопроект Минфина, который подразумевает, что гражданам откроется доступ к реестру движимого имущества через портал государственных услуг.

    Как пишет газета «Известия», благодаря этому россияне смогут проверять юридическую «чистоту» покупаемых машин: будет доступна информация об угонах и находящихся в залоге машинах.

    Это процесс будет занимать несколько минут. При этом банки также смогут быстрее выдавать кредиты на покупку подержанных машин.

    Эксперты уточнили, что реализация таких мер позволит ускорить бизнес-процессы за счет оперативного получения данных о залоге. Меры также упростят жизнь граждан и снизят издержки компаний.

    Россиянам станет доступна информация об угнанных машинах

    Автор: Алия Садыкова
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