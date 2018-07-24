Обрадовавшийся смерти фигуриста Тена учитель стал фигурантом дела в Казахстане

Астана, 24 июля. Молодой учитель одной из средних школ в Казахстане Шерхан Байзенов, обрадовавшийся смерти фигуриста Дениса Тена, стал фигурантом дела.

Как пишут местные СМИ, преподаватель физики стал фигурантом уголовного дела из-за своей реакции на смерть фигуриста. В своем аккаунте в социальных сетях он написал оскорбительный пост после смерти известного спортсмена. 25-летний учитель порадовался тому, что Тен был убит, а также поддержал злоумышленников, причастных к преступлению.

Ранее Байзенов дал показания в полиции, но затем его отпустили под подписку о невыезде. Его обвиняют в возбуждении расовой ненависти.

Напомним, Денис Тен погиб от ножевых ранений. Он стал свидетелем кражи зеркал со своего автомобиля. Злоумышленники набросились на спортсмена и нанесли удары в область крупных кровеносных сосудов.