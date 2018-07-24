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Хейли заявила, что США и Россия никогда не станут друзьями
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    Хейли заявила, что США и Россия никогда не станут друзьями

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    Хейли заявила, что США и Россия никогда не станут друзьями

    Нью-Йорк, 24 июля. Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки про ОНН Никки Хейли считает, что США и Россия никогда не станут друзьями.

    Как сообщает «Газета.ru», с далеко не дипломатическим заявлением на тему взаимоотношений двух стран американский дипломат выступила в эфире телеканала CBN.

    «Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — буквально следующее сказала Никки Хейли, отвечая на вопрос журналиста.

    При этом постоянный представитель США при ООН добавила, что состоявшаяся в Хельсинки встреча Дональда Трампа и Владимира Путина рано или поздно должна была произойти.

    Никки Хейли отметила, что американо-российский саммит «долго заставлял себя ждать», подчеркнув при этом, что лично она  довольна проводимой политикой Вашингтона по отношению к Москве.

    Хейли заявила, что США и Россия никогда не станут друзьями

    Как напоминают «Известия», саммит Россия — США прошел 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп общались почти четыре часа. Они беседовали тет-а-тет, провели открытые переговоры и совместную пресс-конференцию.

    Автор: Константин Терехов
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