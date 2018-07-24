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Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера
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    Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера

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    Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера

    Вашингтон, 24 июля. Актер Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме режиссера Тодда Филлипса о Джокере. Об этом пишет Variety. По данным издания, артист уже ведет переговоры об участии в проекте о злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics.

    Производством картины занимается Warner Brothers. Отмечается, что актер может сыграть в фильме роль телеведущего. Согласно сценарию, герой оказывается причастен к появлению Джокера.

    СМИ пишут, что создатели увидели в роли, которую должен сыграть Де Ниро, параллели с трагикомедией Мартина Скорсезе «Король комедии», в которой он играл ранее.

    Ранее сообщалось, что Джокера в фильме сыграет актер Хоакин Феникс.

    Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера

    Автор: Алия Садыкова
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