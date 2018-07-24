Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме про Джокера

Вашингтон, 24 июля. Актер Роберт Де Ниро может сыграть в новом фильме режиссера Тодда Филлипса о Джокере. Об этом пишет Variety. По данным издания, артист уже ведет переговоры об участии в проекте о злодее из вселенной комиксов издательства DC Comics.

Производством картины занимается Warner Brothers. Отмечается, что актер может сыграть в фильме роль телеведущего. Согласно сценарию, герой оказывается причастен к появлению Джокера.

СМИ пишут, что создатели увидели в роли, которую должен сыграть Де Ниро, параллели с трагикомедией Мартина Скорсезе «Король комедии», в которой он играл ранее.

Ранее сообщалось, что Джокера в фильме сыграет актер Хоакин Феникс.