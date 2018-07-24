Детский омбудсмен в ЕАО контролирует ситуацию с находящимся в коме после избиения ребенком

Биробиджан, 24 июля. Детский омбудсмен в Еврейской автономной области (ЕАО) Ирина Пинчук взяла на личный контроль ситуацию с пятилетним ребенком, находящимся в коме после получения многочисленных травм.

«В настоящее время территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав собирает информацию о семьях детей, которые, по предварительной версии, участвовали в избиении», — отметила Пинчук.

Она сообщила, что предполагается причастность к избиению пострадавшего ребенка 10-летнего мальчика, который учится в коррекционном школьном учреждении, а также проверяется информация о пятилетней девочке, которая якобы тоже участвовала в избиении.

Омбудсмен добавила, что в среду эти данные будут оглашены в ходе совещания по профилактике правонарушений, куда приглашены врачи, социальные педагоги, педагоги из коррекционной школы, психологи, родители, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Следственное управление Следственного комитета РФ по региону сообщало, что в понедельник, 23 июля, в районе дамбы в Биробиджане был найден пятилетний мальчик с многочисленными травмами головы​​​.

На данный момент ребенок находится в коме в тяжелом состоянии в детском медицинском учреждении. Возбуждено дело по статье «покушение на убийство».