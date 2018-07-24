МВФ прогнозирует инфляцию в Венесуэле в миллион процентов к концу года

Мехико, 24 июля. Международный валютный фонд считает возможным достижение Венесуэлой уровня инфляции по итогам года в один миллион процентов. Об этом рассказал экономист фонда Алехандро Вернер.

Как пишет Nacional, в стране прогнозируется взрыв инфляции. Он достигнет одного миллиона процентов к концу 2018 года. Он отметил, что этот прогноз делает Венесуэлу похожей на Германию 1923 года или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов.

Он также уточнил, что экономические проблемы приведут к повышению миграционных процессов. Ранее в Венесуэле уже прогнозировали высокую инфляцию на уровне одного миллиона процентов. Это рекордное число для латиноамериканских государств.