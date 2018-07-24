Депутаты Госдумы хотят запретить супругам-иностранцам покидать семьи

Москва, 24 июля. Депутаты Государственной думы планируют запретить супругам-иностранцам покидать свои семьи.

Как сообщают «Известия», профильные комитеты нижней палаты российского парламента в самое ближайшее время рассмотрят правительственный законопроект, направленный на снижение числа фиктивных браков, и, скорее всего, будут рекомендовать его к принятию.

В частности, иностранцев — супругов граждан России обяжут работать и жить со своей семьей только в одном регионе страны. Кроме того, им запретят самостоятельно покидать пределы субъекта и даже менять место жительства в его границах.

Эксперты пояснили, что заключая с россиянами фиктивные браки, иностранцы впоследствии могут получить российское гражданство по упрощенной схеме, а отследить и доказать фиктивность такого семейного союза непросто.

Добавим, что первое чтение законопроекта в нижней палате российского парламента назначено на сентябрь.