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Депутаты Госдумы хотят запретить супругам-иностранцам покидать семьи
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    Депутаты Госдумы хотят запретить супругам-иностранцам покидать семьи

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    Депутаты Госдумы хотят запретить супругам-иностранцам покидать семьи

    Москва, 24 июля. Депутаты Государственной думы планируют запретить супругам-иностранцам покидать свои семьи.

    Как сообщают «Известия», профильные комитеты нижней палаты российского парламента в самое ближайшее время рассмотрят правительственный законопроект, направленный на снижение числа фиктивных браков, и, скорее всего, будут рекомендовать его к принятию.

    В частности, иностранцев — супругов граждан России обяжут работать и жить со своей семьей только в одном регионе страны. Кроме того, им запретят самостоятельно покидать пределы субъекта и даже менять место жительства в его границах.

    Эксперты пояснили, что заключая с россиянами фиктивные браки, иностранцы впоследствии могут получить российское гражданство по упрощенной схеме, а отследить и доказать фиктивность такого семейного союза непросто.

    Добавим, что первое чтение законопроекта в нижней палате российского парламента назначено на сентябрь.

    Автор: Константин Терехов
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