Вице-спикер Рады выразила негодование в связи с успехом ЧМ-2018 по футболу в России

Киев, 24 июля. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что успешное проведение Чемпионата мира по футболу в России позволило президенту РФ Владимиру Путину укрепить авторитет страны на международной арене.

По словам Геращенко, проведение мирового футбольного первенства сыграло на руку российскому главе. При этом, она подчеркнула, что считает данную позицию в корне неправильной, так как это может привести к новым негативным последствиям для демократических государств.

«Я считаю, что все это – неправильная позиция по отношению к тому, что это дает новые козыри Путину, что ему будет все прощаться», – отметила вице-спикер, подчеркнув, что заигрывание с агрессором никогда не приносит позитивного результата для демократических стран.

«И то, что сегодня на чемпионат мира по футболу, который мы, например, так же, как и британские политики, призывали бойкотировать, поехали президенты и Франции, и Хорватии, очевидно, что это помогло Путину разорвать изоляцию свою политическую и усилили его позиции», – пояснила Геращенко.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал политиков европейских стран бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Я призываю европейских политиков к политическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России. Мы должны послать Кремлю четкий сигнал, что такое грубое поведение нельзя терпеть. Кремль должен почувствовать это», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее Газета.ру сообщала, что трансляции матчей Чемпионата мира — 2018 на Украине посмотрели около 19 миллионов человек,.

«Трансляции всех футбольных матчей чемпионата мира по футболу ФИФА-2018, включая церемонии открытия и закрытия чемпионата, на телеканале «Интер» посмотрели 19 млн человек на Украине», — заявили в пресс-службе украинского телеканала «Интер».

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала освещение мирового футбольного первенства украинскими СМИ «чемпионатом мира по фейкам».