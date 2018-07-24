К 2036 году в России будет жить 157 млн человек — Росстат

Москва, 24 июля. Специалисты федеральной службы государственной статистики предположили, что через 18 лет в России будут проживать 157 миллионов человек.

Как сообщают «Известия», об этом говорится в оптимистическом прогнозе российского статистического ведомства. Что любопытно, в предыдущей версии документа говорилось, что в 2036 году в нашей стране будут проживать 154 млн человек.

В федеральной службе госстатистики пояснили, что корректировка прогноза произошла после принятия в конце прошлого года государственной программы «Развитие здравоохранения».

Эксперты Росстата полагают, что рост продолжительности жизни и снижение смертности приведут к естественному приросту населения России. Кроме того, его дополнит миграционный прирост.

При этом специалисты подчеркивают, что увеличить численность населения страны исключительно за счет рождаемости не удастся — сейчас в детородный возраст вступило малочисленное поколение «демографической ямы» 90-х годов.