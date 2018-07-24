МО РФ может изменить правила учёта гражданских легковых автомобилей

Москва, 24 июля. Министерство обороны РФ намерено поставить гражданские легковые автомобили россиян на военный учет.

Сообщается, что в первую очередь на учет будут поставлены внедорожники, особенно отечественного производства. Отмечается, что в случае начала боевых действий машины могут быть временно мобилизованы для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые автомобили.

Подчеркивается, что автомобили не будут принимать участие в боевых действиях, а владельцам за их использование будет выплачена компенсация, говорится в материале газеты Известия.

Ранее Газета.ру сообщала, что новый опытный защищенный автомобиль на базе броневика «Тайфун» создан для Воздушно-десантных войск России. В настоящее время новый автомобиль в плановом порядке испытывают на специальных площадках и полигонах.