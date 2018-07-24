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МО РФ может изменить правила учета гражданских легковых автомобилей
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    МО РФ может изменить правила учета гражданских легковых автомобилей

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    МО РФ может изменить правила учёта гражданских легковых автомобилей

    Москва, 24 июля. Министерство обороны РФ намерено поставить гражданские легковые автомобили россиян на военный учет.

    Сообщается, что в первую очередь на учет будут поставлены внедорожники, особенно отечественного производства. Отмечается, что в случае начала боевых действий машины могут быть временно мобилизованы для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые автомобили.

    Подчеркивается, что автомобили не будут принимать участие в боевых действиях, а владельцам за их использование будет выплачена компенсация, говорится в материале газеты Известия.

    Ранее Газета.ру сообщала, что новый опытный защищенный автомобиль на базе броневика «Тайфун» создан для Воздушно-десантных войск России. В настоящее время новый автомобиль в плановом порядке испытывают на специальных площадках и полигонах.    

    Автор: Ирина Новикова
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