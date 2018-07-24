В Сахалинской области завершена подготовка к проведению финала WorldSkills

Южно-Сахалинск, 24 июля. В Сахалинской области практически все готово к проведению финала национального чемпионата WorldSkills.

Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на пресс-службу союза «Молодые профессионалы». С инспекционной поездкой по объектам, где будет проходить национальный чемпионат, побывало руководство союза.

«Все усилия союза, правительства региона, муниципальных образований, партнеров мероприятия говорят о том, что соревнования будут проведены в срок и на самом высоком уровне», — заявил гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов.

Решение о проведении на Сахалине финала WorldSkills Russia было принято осенью 2017 года. Все объекты для проведения чемпионата рабочих профессий возводилась практически «с нуля».

Добавим, что национальный финал WorldSkills пройдет в Сахалинской области с 8 по 12 августа. На остров прибудут более 1500 участников-студентов, школьников, экспертов и мастеров производственного обучения.