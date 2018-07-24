Меню
Россия
В Сахалинской области завершена подготовка к проведению финала WorldSkills
Весь мир
В США заявили о якобы «проникновении» хакеров «из России» в энергосети страны
Следующая новость
Загрузка...

    В Сахалинской области завершена подготовка к проведению финала WorldSkills

    36

    В Сахалинской области завершена подготовка к проведению финала WorldSkills

    Южно-Сахалинск, 24 июля. В Сахалинской области практически все готово к проведению финала национального чемпионата WorldSkills.

    Об этом сообщает Deita.ru со ссылкой на пресс-службу союза «Молодые профессионалы». С инспекционной поездкой по объектам, где будет проходить национальный чемпионат, побывало руководство союза.

    «Все усилия союза, правительства региона, муниципальных образований, партнеров мероприятия говорят о том, что соревнования будут проведены в срок и на самом высоком уровне», —  заявил гендиректор WorldSkills Russia Роберт Уразов.

    Решение о проведении на Сахалине финала WorldSkills Russia было принято осенью 2017 года. Все объекты для проведения чемпионата рабочих профессий возводилась практически «с нуля».

    Добавим, что  национальный финал WorldSkills пройдет в Сахалинской области с 8 по 12 августа. На остров прибудут более 1500 участников-студентов, школьников, экспертов и мастеров производственного обучения.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.