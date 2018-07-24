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Антитеррористические учения пройдут в Керченском проливе
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    Антитеррористические учения пройдут в Керченском проливе

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    Антитеррористические учения пройдут в Керченском проливе

    Симферополь, 24 июля. В Керченском проливе сегодня пройдут специальные тактические учения, в ходе которых будут отработаны приемы по обезвреживанию условных террористов.

    Как передает РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации. К слову, учения под названием «Вихрь-МЭД 2018» начались накануне с теории. 

    «По легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые мы удовлетворить не можем, поэтому начальник оперативного штаба принимает решение о введении контртеррористической операции», — рассказал агентству собеседник.

    Согласно плану учений, после того как переговоры зайдут в тупик, силы специального назначения выдвинутся к захваченному судну для освобождения заложников и нейтрализации террористов.

    Добавим, что к тактическим учениям привлечены представители различных силовых ведомств: МЧС, Росгвардии, Черноморского флота, министерства внутренних дел, ФСБ и пограничники.

    Автор: Константин Терехов
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