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Пользователи Сети начали сбор подписей для наказания живодерки из Алтайского края
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    Пользователи Сети начали сбор подписей для наказания живодерки из Алтайского края

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    Пользователи Сети начали сбор подписей для наказания живодерки из Алтайского края

    Москва, 24 июля. Пользователи Интернета начали сбор подписей под петицией о наказании несовершеннолетней жительницы Алтайского края, расчленившей котенка топором.

    Сообщается, что петицию с требованием наказать 16-летнюю Екатерину Штраух, уже подписали более 5 тысяч человек.

    Ранее стало известно, что девушка является дочерью главы села Михайловка.

    Напомним, что правоохранительные органы начали проверку по факту публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой девушка-подросток топором расчленяет котенка. Отмечается, что во время жестокого убийства животного девушка смеялась и болтала с подругой.

    Ранее Газета.ру сообщала, что венесуэльский футбольный клуб «Зулия» расторг соглашения с игроками Давидом Барретой и Эдуином Куэро за издевательства над котом. На опубликованной ими видеозаписи видно, как они различными способами издевались над животным, а затем выбросили его из окна.

    Автор: Ирина Новикова
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