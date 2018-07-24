Свыше 20 человек погибли из-за лесных пожаров в Греции

Афины, 24 июля. Как минимум 20 человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих неподалеку от греческой столицы.

Как передает «Газета.ru», об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на источник в правительстве страны. Кроме того, около 70 человек были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Очаг лесного пожара располагался примерно в 50 километрах к востоку от Афин, огонь стремительно распространяется и быстро перекидывается на прибрежные населенные пункты.

«Известия» сообщают, что больше всего пострадали жители города Мати, которые не смогли вовремя покинуть населенный пункт, а во время пожара оказались заблокированы в своих домах или машинах.

В тушении лесного пожара принимают участие большое количество людей и техники, в том числе авиационной. Однако взять под контроль огонь мешает сильный ветер. В некоторых районах Греции введен режим ЧС.