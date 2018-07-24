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Свыше 20 человек погибли из-за лесных пожаров в Греции
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    Свыше 20 человек погибли из-за лесных пожаров в Греции

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    Свыше 20 человек погибли из-за лесных пожаров в Греции

    Афины, 24 июля. Как минимум 20 человек погибли из-за лесных пожаров, бушующих неподалеку от греческой столицы.

    Как передает «Газета.ru», об этом сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на источник в правительстве страны. Кроме того, около 70 человек были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

    Очаг лесного пожара располагался примерно в 50 километрах к востоку от Афин, огонь стремительно распространяется и быстро перекидывается на прибрежные населенные пункты. 

    «Известия» сообщают, что больше всего пострадали жители города Мати, которые не смогли вовремя покинуть населенный пункт, а во время пожара оказались заблокированы в своих домах или машинах.

    В тушении лесного пожара принимают участие большое количество людей и техники, в том числе авиационной. Однако взять под контроль огонь мешает сильный ветер. В некоторых районах Греции введен режим ЧС.

    Автор: Константин Терехов
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