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BMW отзывает в России несколько сотен автомобилей из-за брака
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    BMW отзывает в России несколько сотен автомобилей из-за брака

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    BMW отзывает в России несколько сотен автомобилей из-за брака

    Москва, 24 июля. Немецкий автомобильный концерн BMW отзывает в России несколько сотен машин из-за выявленных проблем с электрикой и тормозами.

    По словам официального представителя компании, в России должно быть отозвано 328 автомобилей марки.

    Так, будут отозваны 113 автомобилей BMW X3 и Х4, проданных с апреля по июль текущего года. Отмечается, что в машинах есть риск попадания воздуха в тормозную систему.

    Кроме того, из-за возможного брака датчика положения коленчатого вала должны быть отозваны 192 автомобиля BMW серий F2, F3, F4, G11, G12, G3x и 23 автомобиля Mini серии F5/F60, проданные с мая по июль текущего года.

    Подчеркивается, что выполнение всех ремонтных работ будет бесплатным для владельца машины.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в ближайшее время ожидается очередное повышение цен на ряд моделей марок Ford, BMW и Mercedes.

    Автор: Ирина Новикова
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