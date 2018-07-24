В зоопарке Каира домашних ослов перекрасили в зебр

Каир, 24 июля. В одном из зоопарков египетской столицы домашних ослов перекрасили в зебр.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на телеканал Extra news, владельцы заведения пошли на такой экстраординарный шаг, для того, чтобы привлечь посетителей и, соответственно, заработать больше денег.

Ведь понятное дело, что глядеть за деньги на привычных для каирских улиц ослов вряд ли нашлись бы желающие. Однако стоило на телах животных нарисовать черные и белые полосы, как посещаемость зоопарка значительно выросла.

Обнаружил подделку школьник из египетской провинции, который, в том числе, приехал в столицу, чтобы посетить зоопарк. Рассматривая животных, юноша увидел, что по телам псевдо-зебр стекает краска.

Школьник тут же выложил фото покрашенных ослов в социальную сеть, после чего новость об этом стала одной из самых обсуждаемых в каирских СМИ. Что, безусловно, привело новых посетителей в зоопарк.