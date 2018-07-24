Меню
Весь мир
В зоопарке Каира домашних ослов перекрасили в зебр
Весь мир
В США заявили о якобы «проникновении» хакеров «из России» в энергосети страны
Следующая новость
Загрузка...

    В зоопарке Каира домашних ослов перекрасили в зебр

    482

    В зоопарке Каира домашних ослов перекрасили в зебр

    Каир, 24 июля. В одном из зоопарков египетской столицы домашних ослов перекрасили в зебр.

    Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на телеканал Extra news, владельцы заведения пошли на такой экстраординарный шаг, для того, чтобы привлечь посетителей и, соответственно, заработать больше денег.

    Ведь понятное дело, что глядеть за деньги на привычных для каирских улиц ослов вряд ли нашлись бы желающие. Однако стоило на телах животных нарисовать черные и белые полосы, как посещаемость зоопарка значительно выросла.

    Обнаружил подделку школьник из египетской провинции, который, в том числе, приехал в столицу, чтобы посетить зоопарк. Рассматривая животных, юноша увидел, что по телам псевдо-зебр стекает краска.

    Школьник тут же выложил фото покрашенных ослов в социальную сеть, после чего новость об этом стала одной из самых обсуждаемых в каирских СМИ. Что, безусловно, привело новых посетителей в зоопарк.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.