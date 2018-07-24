Йемен попросил Россию помочь остановить гражданскую войну

Сана, 24 июля. Глава шиитских повстанцев в Йемене Махди аль-Машат обратился к России с просьбой помочь в прекращении вооруженного конфликта в стране.

Сообщается, что в телеграмме, направленной президенту России Владимиру Путину телеграмму, содержится просьба задействовать все свое международное влияние для того, чтобы боевые действия были прекращены, а с Йемена сняты воздушная и морская блокады.

Кроме того, Махди аль-Машат попросил Путина помочь в обеспечении безопасности и стабильности в стране.

Ранее Газета.ру сообщала, что Красный Крест отозвал из Йемена 71 сотрудника из соображений безопасности. Также стало известно, что хуситы выпустили ракету по правительственным войскам Йемена.

Напомним, что гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года.