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Йемен попросил Россию помочь остановить гражданскую войну
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    Йемен попросил Россию помочь остановить гражданскую войну

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    Йемен попросил Россию помочь остановить гражданскую войну

    Сана, 24 июля. Глава шиитских повстанцев в Йемене Махди аль-Машат обратился к России с просьбой помочь в прекращении вооруженного конфликта в стране.

    Сообщается, что в телеграмме, направленной президенту России Владимиру Путину телеграмму, содержится просьба задействовать все свое международное влияние для того, чтобы боевые действия были прекращены, а с Йемена сняты воздушная и морская блокады.

    Кроме того, Махди аль-Машат  попросил Путина помочь в обеспечении безопасности и стабильности в стране.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Красный Крест отозвал из Йемена 71 сотрудника из соображений безопасности. Также стало известно, что хуситы выпустили ракету по правительственным войскам Йемена.

    Напомним, что гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года.

    Автор: Ирина Новикова
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