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Корабли Тихоокеанского флота уничтожили субмарину условного противника
Россия
Корабли Тихоокеанского флота уничтожили субмарину условного противника
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    Корабли Тихоокеанского флота уничтожили субмарину условного противника

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    Корабли Тихоокеанского флота уничтожили субмарину условного противника

    Владивосток, 24 июля. Корвет «Совершенный» и эскадренный миноносец «Быстрый» в рамках военных маневров в Японском море обнаружили и уничтожили подлодку условного противника.

    Как сообщает «Газета.ru», об успешных учениях с участием российских кораблей рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    «Оба корабля в рамках сдачи курсовой задачи К-2, действуя в соседних полигонах боевой подготовки, отработали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника», — говорится в сообщении.

    К слову, К-2 это  — действия одиночного корабля в море по предназначению. «Роль» вражеской подводной лодки исполняла одна из дизельных субмарин ТОФ. Кроме прочего, в поисках условного противника также были задействованы вертолеты.

    Корабли Тихоокеанского флота уничтожили субмарину условного противника

    Во время учений для «уничтожения» вражеской субмарины корвет «Совершенный» использовал противолодочный комплекс «Пакет», а миноносец «Быстрый» произвел залп реактивными глубинными бомбами.

    Как пишет Deita.ru, что после завершения успешно проведенных военных маневров корабли Тихоокеанского флота примут участие в военно-спортивном празднике ко Дню Военно-морского флота РФ.

    Автор: Константин Терехов
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