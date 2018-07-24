Сирия: большинство беженцев из лагеря в Джебабе вернулись в свои дома

Дамаск, 24 июля. Большая часть беженцев, которые нашли временный приют в лагере Джебаб, что в провинции Даръа, смогли вернуться в свои дома после освобождения их от террористов.

Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам рассказал руководитель лагеря Мухаммед Рахум, который уточнил, что сейчас в Джебабе остаются около 150 семей, хотя еще месяц назад таких было 600.

Нашедшим укрытие в лагере предоставлены не только условия для проживания. На территории Джебаба работает школа для детей беженцев, функционирует медицинская часть.

«Все врачи здесь — терапевты общей практики, мы проводим общий осмотр. Если требуется более серьезное лечение, мы даем направление в больницу в Даръа», — рассказал главный врач лагеря Ибрагим Аббуд.

Как напоминает «Газета.ru», в настоящее время также проводится активная работа по возвращению на места постоянного проживания беженцев из Сирии, которые вынуждены были выехать в другие страны.