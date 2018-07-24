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Таможня сообщила о телефонах, изъятых у японской делегации на Курилах
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    Таможня сообщила о телефонах, изъятых у японской делегации на Курилах

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    Таможня сообщила о телефонах, изъятых у японской делегации на Курилах

    Южно-Курильск, 24 июля. Пресс-секретарь Сахалинской таможни Екатерина Подлужная сообщила, что спутниковые телефоны, изъятые в аэропорту Южно-Курильска у членов безвизовой делегации из Японии, в настоящее время находятся у таможенных органов.

    По словам Подлужной, гаджеты являются вещественными доказательствами по двум административным делам, возбужденным по статьям о незадекларированном товаре, подлежащем декларированию» и о нарушении запретов и ограничений на ввоз товаров в ЕАЗЭС.

    Отмечается, что наказанием за данное нарушение закона является штраф с конфискацией или без нее.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Токио выразили протест в связи с конфискацией спутниковых телефонов у представителей японской делегации во время посещения южных Курильских островов.

    Автор: Ирина Новикова
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