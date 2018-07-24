Таможня сообщила о телефонах, изъятых у японской делегации на Курилах

Южно-Курильск, 24 июля. Пресс-секретарь Сахалинской таможни Екатерина Подлужная сообщила, что спутниковые телефоны, изъятые в аэропорту Южно-Курильска у членов безвизовой делегации из Японии, в настоящее время находятся у таможенных органов.

По словам Подлужной, гаджеты являются вещественными доказательствами по двум административным делам, возбужденным по статьям о незадекларированном товаре, подлежащем декларированию» и о нарушении запретов и ограничений на ввоз товаров в ЕАЗЭС.

Отмечается, что наказанием за данное нарушение закона является штраф с конфискацией или без нее.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Токио выразили протест в связи с конфискацией спутниковых телефонов у представителей японской делегации во время посещения южных Курильских островов.