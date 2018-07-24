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Стало известно, сколько военных США дислоцируются в других странах
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    Стало известно, сколько военных США дислоцируются в других странах

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    Стало известно, сколько военных США дислоцируются в других странах

    Вашингтон, 24 июля. В американском оборонном ведомстве рассказали, сколько военных США на данный момент дислоцируются в других странах.

    Как сообщает ТАСС, заявление на тему озвучил председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд во время встречи с американскими ветеранами в Канзас-Сити.

    «Сегодня более 300 тысяч американцев находятся на передовом базировании в 177 странах», — сказал американский генерал.

    В частности в одном только Старом Свете находится примерно 60 тысяч военнослужащих США. Они дислоцируются в 13 гарнизонах в Голландии, Бельгии, Люксембурге, Германии и Италии.

    «Я могу с полной уверенностью сказать, что сегодня американские Вооруженные силы могут выполнить все наши обязательства перед союзниками во всем мире», — добавил Джозеф Данфорд.

    Кроме прочего, высокопоставленный военный Пентагона заявил, что американские ВС присутствуют в Сирии, Ираке, Южной Корее и Польше.

    Автор: Константин Терехов
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