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Крупнейшая украинская авиакомпания не пустила на рейс семью с ребенком
Россия
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    Крупнейшая украинская авиакомпания не пустила на рейс семью с ребенком

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    Крупнейшая украинская авиакомпания не пустила на рейс семью с ребенком

    Мюнхен, 24 июля. Авиакомпания «Международные линии Украины» не пустила на борт самолета семью с ребенком, прибывших в аэропорт без опозданий.

    По словам пострадавшего пассажира, инцидент произошел в аэропорту Мюнхена. Он отметил, что билеты по маршруту Киев-Мюнхен-Киев были приобретены ими заранее, но несмотря на это, на обратном пути их задержали при посадке на рейс, а затем и вовсе оставили в аэропорту.

    Пассажир подчеркнул, что сотрудница аэропорта, пропускавшая путников в гейт, заявила, что прилетел самолет меньшего размера и им не хватила места.

    Пресс-служба авиаперевозчика позже принесла извинения семье, оставленной в аэропорту, пообещав компенсировать расходы, и объяснила инцидент особенностями работы системы регистрации пассажиров.

    Ранее Газета.ру сообщала, что депутаты от Справедливой России внесли в Государственную думу законопроект, ужесточающий наказание авиакомпаний за овербукинг.

    Автор: Ирина Новикова
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