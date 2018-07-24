Крупнейшая украинская авиакомпания не пустила на рейс семью с ребенком

Мюнхен, 24 июля. Авиакомпания «Международные линии Украины» не пустила на борт самолета семью с ребенком, прибывших в аэропорт без опозданий.

По словам пострадавшего пассажира, инцидент произошел в аэропорту Мюнхена. Он отметил, что билеты по маршруту Киев-Мюнхен-Киев были приобретены ими заранее, но несмотря на это, на обратном пути их задержали при посадке на рейс, а затем и вовсе оставили в аэропорту.

Пассажир подчеркнул, что сотрудница аэропорта, пропускавшая путников в гейт, заявила, что прилетел самолет меньшего размера и им не хватила места.

Пресс-служба авиаперевозчика позже принесла извинения семье, оставленной в аэропорту, пообещав компенсировать расходы, и объяснила инцидент особенностями работы системы регистрации пассажиров.

Ранее Газета.ру сообщала, что депутаты от Справедливой России внесли в Государственную думу законопроект, ужесточающий наказание авиакомпаний за овербукинг.