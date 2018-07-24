Конгресс хочет продлить запрет на сотрудничество военных из США и РФ

Вашингтон, 24 июля. Комитет по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США предложил продлить действующий уже на протяжении нескольких лет запрет на сотрудничество Пентагона и Министерства обороны РФ.

Сообщается, что в отчете Комитета, посвященном проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, заявляется, что Москва совершила ряд серьезных нарушений.

Так, в частности, американские законодатели обвиняют российскую сторону в нарушении ключевых договоров о контроле над вооружениями, расширении и модернизации ядерного арсенала, а также испытаниях средств противокосмической обороны.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что все усилия, направленные на изоляцию России, потерпели неудачу. По словам российского лидера, данная политика и не могла принести успех.