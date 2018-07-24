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ФНС сообщила о налоговых нарушениях в магазине «Плеер.ру»
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    ФНС сообщила о налоговых нарушениях в магазине «Плеер.ру»

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    ФНС сообщила о налоговых нарушениях в магазине «Плеер.ру»

    Москва, 24 июля. Пресс-служба Федеральной налоговой службы РФ сообщила, что в работе одного из интернет-ритейлеров электроники были обнаружены нарушения налогового законодательства.

    Сообщается, что в ходе совместной с Федеральной службой безопасности операции было установлено, что фирма не использует онлайн-ККТ, хотя обязана был перейти на новый порядок с 1 июля 2017 года и не платит налоги, полученные с выручки, не зафиксированной в налоговой отчетности.

    Отмечается, что в офисе компании были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений.

    Ранее сообщалось, что онлайн-магазин «Плеер.ру» сообщил на своем сайте о приостановке работы. В настоящее время сайт магазина не работает.

    Ранее Газета.ру сообщала, что глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за первое полугодие текущего года составили 9,8 триллионов рублей.

    Автор: Ирина Новикова
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