ФНС сообщила о налоговых нарушениях в магазине «Плеер.ру»

Москва, 24 июля. Пресс-служба Федеральной налоговой службы РФ сообщила, что в работе одного из интернет-ритейлеров электроники были обнаружены нарушения налогового законодательства.

Сообщается, что в ходе совместной с Федеральной службой безопасности операции было установлено, что фирма не использует онлайн-ККТ, хотя обязана был перейти на новый порядок с 1 июля 2017 года и не платит налоги, полученные с выручки, не зафиксированной в налоговой отчетности.

Отмечается, что в офисе компании были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений.

Ранее сообщалось, что онлайн-магазин «Плеер.ру» сообщил на своем сайте о приостановке работы. В настоящее время сайт магазина не работает.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что поступления налогов в консолидированный бюджет РФ за первое полугодие текущего года составили 9,8 триллионов рублей.