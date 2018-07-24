В «Шереметьево» объяснили причины задержки при отправке багажа

Москва, 24 июля. Пресс-служба столичного аэропорта «Шереметьево» сообщила, что проблемы с отправкой багажа, наблюдающиеся в воздушной гавани, связаны с повышенной влажностью воздуха в багажном тоннеле.

В сообщении говорится, что из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле упала производительность системы транспортировки багажа, что вызвало задержки при отправке части багажа трансферных пассажиров.

Отмечается, что специалисты аэропорта работают надо восстановлением штатной работы транспортировочной системы.

Ранее Газета.ру сообщала, что в московском аэропорту «Шереметьево» женщина потянулась за своей собачкой, упала на ленту выдачи багажа и уехала на ней в техническую зону. Отмечается, что незадачливая пассажирка была привлечена к административной ответственности по ст. 11.15 КоАП России.