КС обязал суды индексировать долги с учетом роста потребительских цен

Москва, 24 июля. Конституционный суд обязал российские суды учитывать уровень роста потребительских цен при индексации долгов, которые подлежат взысканию в судебном порядке.

Сообщается, что Конституционный суд рассмотрел обращения трех частных лиц, которым суды отказали в индексации долгов на основании того, что закон, об индексации утратил силу в 2005 году.

В итоге КС вменил законодателям определить четкие критерии индексации, а российским судам до подписания нового закона руководствоваться индексом потребительских цен, установленным Федеральной службой государственной статистики.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов выдвинул предложение обязать работодателей информировать службу приставов о приеме на работу должника.