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Немецкий политик объяснил, почему санкции против РФ являются бессмысленными
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    Немецкий политик объяснил, почему санкции против РФ являются бессмысленными

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    Немецкий политик объяснил, почему санкции против РФ являются бессмысленными

    Берлин, 24 июля. Санкции, введенные против России, являются вредными и бессмысленными для экономик обеих стран, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Александр Гауланд.

    По его словам, действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель сознательно игнорирует негативные последствия этой данной политики, действуя, прежде всего, в интересах США. Он выразил надежду, что Германия изменит свой внешнеполитический курс как можно скорее.

    «Санкции являются бессмысленными и вредными для экономики наших двух стран​​​. Об этом говорят и многие немецкие бизнес-ассоциации», ― приводит его слова газета «Известия».

    Напомним, что взаимоотношения России и ряда стран Запада ухудшились после 2014 года. США и Евросоюз обвинили Россию во вмешательстве в украинские дела и ввели против Москвы ряд санкций. Россия ответила собственными контрсанкциями, взяв курс на импортозамещение, пишет «Газета.ру».  

    Автор: Антон Зарубин
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