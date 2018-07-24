Немецкий политик объяснил, почему санкции против РФ являются бессмысленными

Берлин, 24 июля. Санкции, введенные против России, являются вредными и бессмысленными для экономик обеих стран, заявил председатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге Александр Гауланд.

По его словам, действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель сознательно игнорирует негативные последствия этой данной политики, действуя, прежде всего, в интересах США. Он выразил надежду, что Германия изменит свой внешнеполитический курс как можно скорее.

«Санкции являются бессмысленными и вредными для экономики наших двух стран​​​. Об этом говорят и многие немецкие бизнес-ассоциации», ― приводит его слова газета «Известия».

Напомним, что взаимоотношения России и ряда стран Запада ухудшились после 2014 года. США и Евросоюз обвинили Россию во вмешательстве в украинские дела и ввели против Москвы ряд санкций. Россия ответила собственными контрсанкциями, взяв курс на импортозамещение, пишет «Газета.ру».