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Российскую армию оснастят первым отечественным ударным беспилотником
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    Российскую армию оснастят первым отечественным ударным беспилотником

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    Российскую армию оснастят первым отечественным ударным беспилотником

    Москва, 24 июля. Пресс-служба Министерства обороны РФ рассказала, что российская армия будет оснащена ударным беспилотником «Форпост-М» отечественной разработки.

    Сообщается, что в настоящее время заканчиваются испытания летательного аппарата. По замыслу разработчиков, беспилотник получит современный радар, оптические системы и высокоточные управляемые бомбы, благодаря ему он будет в состоянии самостоятельно находить, определять и ликвидировать наземные цели.

    Отмечается, что аппарат сможет функционировать в любую погоду и даже в темное время суток.

    Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что бортовое радиоэлектронное оборудование нового беспилотника не имеет аналогов в мире, говорится в материале газеты Известия.

    Ранее Газета.ру сообщала, что секретные документы, содержащие информацию о военных беспилотниках США были выставлены на продажу в так называемом «теневом Интернете».

    Автор: Ирина Новикова
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