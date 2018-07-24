Война на двух фронтах: боец ЛНР борется с раком

Донецк, 23 июля. Судьба каждого бойца, сражающегося за Донбасс, всегда по-своему уникальна. Федеральное агентство новостей публикует историю Дениса Запорожца, воюющего на два фронта – за Родину и за свою жизнь в борьбе с лимфомой Ходжкина на четвертой стадии.

Денис Запорожец родился в Днепропетровске и всю свою довоенную жизнь прожил там. Успел отслужить в армии, в милиции и в спецподразделении «Беркут». В 2014 году вместе со своими товарищами был командирован в Киев, где был свидетелем всех тех ужасных событий, связанных с госпереворотом и массовыми беспорядками.

«Мы стояли на улице Грушевского. Сначала, конечно, все было мирно, но потом в нас стали летать кирпичи, палки, камни… На Майдане были свои организаторы беспорядков – дело нехитрое, расставить в толпе в разных местах человек десять, которые будут кричать, а у людей сработает стадный инстинкт. А нам не давали команд на атаку – мы стояли только в качестве щита. Даже когда была первая стычка со студентами и был приказ на разгон, стоило нам дойти до их палаток, всех развернули назад», — вспоминает Запорожец.

По его словам, оружия на Майдане у сотрудников «Беркута» не было – только баллончики со слезоточивым газом, полицейские дубинки и свето-шумовые гранаты, от которых толку не было.

«Помню, те ребята, которые остались в Днепропетровске, смс нам слали, мол, если у вас получится из палки выстрелить, расскажите, как это получилось», — посмеивается Денис.

Когда происходящее приобрело более серьезный характер, появились и жертвы с обеих сторон – среди сотрудников «Беркута» было немало раненых и погибших. После работы неизвестных снайперов по толпе «Беркут» оставили одних: связи с министерством не было, киевское начальство также было недоступно. Днепропетровских ребят спас командир, который вовремя погрузил своих подчиненных в автобус и отправил домой.

«Вокруг киевской базы «Беркута», где мы были, уже начали собираться «майдановцы» — мы думали, что нас будут штурмовать. Стрелять на поражение мы не собирались – вооружились резиновыми пулями. На следующее утро нас разбудили и отправили в аэропорт. И когда мы туда подъезжали, то наткнулись на какой-то майдановский блокпост – нам там люстрацию хотели провести, но наш командир все уладил, и мы вернулись в Днепропетровск», — рассказывает Денис Запорожец.

После объявления переаттестации в спецподразделении половина ребят написали рапорт на увольнение, командир в первую очередь, так как ему и его семье грозила опасность от сторонников Майдана. Тогда семьям многих сотрудников «Беркута» поступали угрозы физической расправы.

С началом войны Денис Запорожец поменял прописку и уехал с товарищем воевать в ЛНР в 2014 году.

«Я уехал подальше и поменял прописку на самое далекое село, чтобы не было никаких поводов ни у кого прийти к моим родственникам. В 2014 году служил в ЛНР, и даже не могу толком сказать, где воевал – только номера высоток помню и все. Был пулеметчиком. Во мне тогда было 113 кг веса – кабанчик с мышцами», — улыбается боец.

Рак третьей стадии ему диагностировали уже в середине 2015 года, когда Денис уже проходил службу в одном из батальонов в ЛНР. Никому из начальства и сослуживцев он не говорил, что болен – постоянно ссылался на то, что ему нужно время от времени отлучаться в город, а на самом деле ездил на курсы химиотерапии и потом возвращался на службу в прежнем режиме.

«У меня симптомов каких-то особо не было, слабости тоже. Вот я и секретничал, чтобы не уволили. Почему бы не продолжать защищать свою землю, пока есть такая возможность? Вот и служил дальше, и параллельно делал химию», — объясняет свой выбор Денис.

Через некоторое время он поехал с товарищем в Донецк, где пришлось бороться с раком в полную силу: температура 40,5, слабость, потливость и все симптомы болезни. Врачи диагностировали четвертую стадию рака. Полное медицинское название диагноза - лимфогранулематоз смешанно-клеточный с повреждением костного мозга, четвертая В-стадия.

«Стало грустно от того, что уже не могу продолжать службу», — комментирует Запорожец.

На лечение уходят астрономические суммы – на курс одного из препаратов уходит порядка 340 тыс. рублей вместе с закупкой шприцов, систем и мелких лекарств, КТ стоит 34,5 тыс. рублей. Основная финансовая поддержка Дениса – группа в социальной сети «ВКонтакте», которую создала экс-сослуживица Анастасия Коновалова. Администрация сайта запросила у девушки документы, подтверждающие диагноз больного и отчеты с чеками о закупке лекарств, чтобы проверить подлинность намерений.

Также Денис Запорожец состоит на учете для трансплантации костного мозга в Питере, но перед операцией нужно пройти восемь курсов химиотерапии, КТ и добиться состояния полной ремиссии. Операция по трансплантации стоит 4 млн 200 тыс. рублей, и еще 200 тыс. рублей для донора, в роли которого выступит мама Дениса – у нее возьмут костную ткань.

«Когда я услышал эти цифры, я обалдел – это нереальные для меня деньги, и это еще не вся сумма. Кроме этого нужны еще средства на проживание – я-то буду в больнице лежать, а она – на дневном стационаре. К тому же, после операции мне тоже придется где-то жить – целый месяц реабилитации», — говорит Запорожец.

Сейчас он прошел три курса химиотерапии – добрые люди помогли собрать деньги на четвертый, который должен начаться с 25 июля. Денис пока что находится в ремиссии, и тяжелые симптомы отступили.

«Даже волосы начали немного расти», — шутит он.

В группе «ВКонтакте» указана вся необходимая дополнительная информация о состоянии больного с выписками и заключениями врачей, списком медикаментов и реквизитами банковского счета для всех тех, кто хочет помочь.

Этот человек четыре года защищал Родину и жителей народных республик от украинской агрессии, положив на алтарь свою молодость и здоровье. Теперь пришло время помочь ему.