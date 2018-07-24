Большинство американцев поддержали идею проведения новой встречи Путина и Трампа

Вашингтон, 24 июля. Свыше половины американцев поддержали идею проведения новой встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Такие данные приводит газета The Hill по итогам соцопроса, выполненного совместно с исследовательской службой HarrisX.

Как сообщается, 54% опрошенных заявили, что положительно относятся к идее Трампа провести вторую встречу с Путиным в Вашингтоне. Еще 46% респондентов заявили, что негативно относятся к подобному предложению.

Отмечается также, что 61% американцев полагает, что улучшение отношений с Россией будет выгодным для США. Опрос был проведен 21-22 июля, в нем приняли около одной тысячи человек.

Напомним, что 16 июля состоялись переговоры Трампа и Путина в Хельсинки, ставшие первой полноформатной встречей обоих президентов. Оба лидеры высоко оценили итог данного саммита и договорились о проведении новых встреч.