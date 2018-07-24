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Глава МИД Ирана заявил, что не впечатлен новыми угрозами США
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    Глава МИД Ирана заявил, что не впечатлен новыми угрозами США

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    Глава МИД Ирана заявил, что не впечатлен новыми угрозами США

    Тегеран, 24 июля. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран не впечатлили новые угрозы, прозвучавшие из уст президента США Дональда Трампа.

    По словам главы внешнеполитического ведомства, Иран на протяжении своей истории получал и гораздо более серьезные угрозы.

    «И иранцы слышали их в течение сорока лет — хотя угрозы были облечены в более культурную форму», — говорится в сообщении министра в микроблоге Twitter.

    Зариф подчеркнул, что Иран существует уже на протяжении нескольких тысячелетий и его жители неоднократно видели, как рушатся империи, в частности и их собственная.

    Ране Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп пообещал, что Иран будут ожидать серьезные последствия, если иранский президент Хасан Роухани продолжит угрожать Соединенным Штатам.

    Автор: Ирина Новикова
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