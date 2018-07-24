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Киев решит проблему с хлором, повысив цены на воду
Общество
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    Киев решит проблему с хлором, повысив цены на воду

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    Киев решит проблему с хлором, повысив цены на воду

    Киев, 24 июля. Вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий заявила, что в стране будут подняты цены на воду для того, чтобы решить проблему с нехваткой хлора.

    По словам Бабий, вода для потребителей подорожает на 2-3%.

    «Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы и иметь импортируемые контракты для предотвращения таких последствий в будущем», — заявила Ольга Бабий.

    Напомним, что хлорный кризис произошел на Украине после остановки «ДнепрАзота» — предприятия-монополиста, производящего это вещество для очистки воды.

    Ранее Газета.ру сообщала, что «Киевводоканал» заявил о том, что в самое ближайшее время на Украине появятся проблемы с поставками питьевой воды из-за исчерпания запасов хлора. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что ответственность за проблемы с питьевой водой на Украине несет ее руководство.

    Автор: Ирина Новикова
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