Ученые научились управлять процессом старения

Бирмингем, 24 июля. Специалисты из университета Алабамы в Бирмингеме смогли управлять процессом старения у мышей, манипулируя функциями ДНК в митохондриях их клеток. Об этом сообщает портал EurekAlert.

Внеся в ДНК митохондрий мышей определенную мутацию, которая затрагивает ген POLG, ученые смогли управлять процессом старения. Данный ген кодирует фермент ДНК-полимераза гамма. Дефектная митохондриальная ДНК (мтДНК) способна принимать участие в выработке полимеразы лишь под воздействием антибиотика доксициклина.

Если ученые добавляли в корм мышам доксициклин, в мтДНК происходила мутация, вызывавшая нарушение функций клеток грызунов и истощению митохондриальной ДНК. Последствиями этого становилось ускоренное развитие признаков старения ― выпадение волос и появление морщин.

Когда же ученые прекращали добавлять в пищу мышей доксициклин, кожа грызунов вновь становилась упругой, а шерстяной покров – восстанавливался. Таким образом, ученые полагают, что процесс старения можно повернуть вспять, если восстановить митохондриальную функцию клеток.