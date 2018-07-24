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Ученые научились управлять процессом старения
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    Ученые научились управлять процессом старения

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    Ученые научились управлять процессом старения

    Бирмингем, 24 июля. Специалисты из университета Алабамы в Бирмингеме смогли управлять процессом старения у мышей, манипулируя функциями ДНК в митохондриях их клеток. Об этом сообщает портал EurekAlert.

    Внеся в ДНК митохондрий мышей определенную мутацию, которая затрагивает ген POLG, ученые смогли управлять процессом старения. Данный ген  кодирует фермент ДНК-полимераза гамма. Дефектная митохондриальная ДНК (мтДНК) способна принимать участие в выработке полимеразы лишь под воздействием антибиотика доксициклина.

    Если ученые добавляли в корм мышам доксициклин, в мтДНК происходила мутация, вызывавшая нарушение функций клеток грызунов и истощению митохондриальной ДНК. Последствиями этого становилось ускоренное развитие признаков старения ― выпадение волос и появление морщин.

    Когда же ученые прекращали добавлять в пищу мышей доксициклин, кожа грызунов вновь становилась упругой, а шерстяной покров – восстанавливался. Таким образом, ученые полагают, что процесс старения можно повернуть вспять, если восстановить митохондриальную функцию клеток.

    Автор: Антон Зарубин
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