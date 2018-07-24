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В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X
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    В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X

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    В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X

    Лос-Анджелес, 24 июля. Внутренние инструкции корпорации Apple по починке iPhone были слиты в Интернет.

    Сообщается, что слившим конфиденциальную информацию Apple человеком оказался Арман Хаджи. Вначале он публиковал видеоролики с инструкциями в Twitter, но после блокировки аккаунта ему пришлось переместиться в YouTube.

    «Когда я видел эти видеоролики, я загружал их из любопытства, пока аккаунт не заблокировали, я хотел, чтобы люди видели их, поэтому загрузил их на YouTube», — сказал Хаджи.

    Отмечается, что на записях можно увидеть, как открыть iPhone X и заменить его аккумулятор.

    Ранее Газета.ру сообщала, что американская компания Apple объявила о том, что не будет бесплатно ремонтировать iPhone 7 и iPhone 7 Plus, у которых наблюдаются проблемы с динамиками.

    Автор: Ирина Новикова
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