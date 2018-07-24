Самолет с Лавровым и Герасимовым прибыл в Берлин ― СМИ

Берлин, 24 июля. Борт с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генштаба Валерием Герасимовым, предположительно, совершил посадку в аэропорту Берлина. Эта информация следует из данных, предоставленных сайтом Flightradar, который отслеживает перемещения самолетов в реальном времени.

Номер самолета, приземлившегося в аэропорту Берлина, совпадает с номером борта, на котором Лавров и Герасимов ранее совершили визит в Израиль. Этот самолет вылетел из аэропорта Тель-Авива и приземлился в Берлине.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее Лавров и Герасимов провели встречу в Западном Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, обсудив с ним ряд вопросов, касающихся ближневосточного урегулирования, включая ситуацию в Сирии.