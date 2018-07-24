В Бельгии экстренно остановлен реактор на АЭС

Брюссель, 24 июля. Пресс-служба компании Electrabel сообщила, что вечером в понедельник произошла экстренная остановка второго реактора на атомной электростанции Tihange на юге Бельгии.

Сообщается, что на АЭС случилась поломка в неядерной зоне, которая не угрожает людям и окружающей среде.

«Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи», — уточняется в сообщении.

В компании заверили, что перебоев с электричеством в южной части страны не должно произойти.

Ранее Газета.ру сообщала, что на Украине один из турбогенераторов второго энергоблока Ровенской АЭС был отключен от энергосети системой защиты. В «Энергоатоме» пояснили, что в настоящий момент работают два энергоблока атомной электростанции.