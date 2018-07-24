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В Бельгии экстренно остановлен реактор на АЭС
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    В Бельгии экстренно остановлен реактор на АЭС

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    В Бельгии экстренно остановлен реактор на АЭС

    Брюссель, 24 июля. Пресс-служба компании Electrabel сообщила, что вечером в понедельник произошла экстренная остановка второго реактора на атомной электростанции Tihange на юге Бельгии.

    Сообщается, что на АЭС случилась поломка в неядерной зоне, которая не угрожает людям и окружающей среде.

    «Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи», — уточняется в сообщении.

    В компании заверили, что перебоев с электричеством в южной части страны не должно произойти.

    Ранее Газета.ру сообщала, что на Украине один из турбогенераторов второго энергоблока Ровенской АЭС был отключен от энергосети системой защиты. В «Энергоатоме» пояснили, что в настоящий момент работают два энергоблока атомной электростанции. 

    Автор: Ирина Новикова
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