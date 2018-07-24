РПЦ не поддержала идею отмены запрета на употребление пива на стадионах

Москва, 24 июля. Русская православная церковь выступила против инициативы отменить запрет на употребление пива на стадионах, подчеркнув, что свободная продажа алкоголя должна быть предельно ограничена.

Глава Татарстана Рустам Минниханов, выступая в эту пятницу на заседании госсовета по физкультуре и спорту, рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ходе проведения ЧМ-2018 в Татарстане было продано пива на 89 миллионов рублей, при этом никаких эксцессов и инцидентов не было. Он предложил отменить запрет на употребление пива на стадионах.

РПЦ не поддержала данную инициативу. Как отметил руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин, послабления, введенные на время ЧМ по футболу в России, являются временными, а свободная продаже алкоголя на территории РФ должна быть предельно ограничена, сообщает «Ридус». Доронкин напомнил, что православие считает пьянство «страшным грехом», пишет РИА Новости.