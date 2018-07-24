Белый дом рассказал о единственной договоренности Трампа‍ и Путина

Вашингтон, 24 июля. Официальный представитель президента США Сара Сандерс на брифинге рассказала, что единственной договоренностью, которую достигли Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в рамках саммита, состоявшегося на прошлой неделе в Хельсинки, было соглашение о продолжении сотрудничества в сфере национальной безопасности.

По словам Сандерс, группы по национальной безопасности двух государств и в дальнейшем будут поддерживать рабочее взаимодействие.

Она уточнила, что советник американского главы по национальной безопасности Джон Болтон намерен в августе встретиться со своим российским коллегой. При этом, представитель американской администрации не уточнила место и время встречи.

Ранее Газета.ру сообщала, что главы России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились в формате 1+1 16 июля в столице Финляндии.