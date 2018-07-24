Меню
Весь мир
Белый дом рассказал о единственной договоренности Трампа‍ и Путина
Общество
КС обязал суды индексировать долги с учетом роста потребительских цен
Следующая новость
Загрузка...

    Белый дом рассказал о единственной договоренности Трампа‍ и Путина

      /  Обновлено: 
    32

    Белый дом рассказал о единственной договоренности Трампа‍ и Путина

    Вашингтон, 24 июля. Официальный представитель президента США Сара Сандерс на брифинге рассказала, что единственной договоренностью, которую достигли Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в рамках саммита, состоявшегося на прошлой неделе в Хельсинки, было соглашение о продолжении сотрудничества в сфере национальной безопасности.

    По словам Сандерс, группы по национальной безопасности двух государств и в дальнейшем будут поддерживать рабочее взаимодействие.

    Она уточнила, что советник американского главы по национальной безопасности Джон Болтон намерен в августе встретиться со своим российским коллегой. При этом, представитель американской администрации не уточнила место и время встречи.

    Ранее Газета.ру сообщала, что главы России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились в формате 1+1 16 июля в столице Финляндии.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.