Москва, 24 июля. Организация «Белые каски» занималась в Сирии провокационной и преступной деятельностью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эвакуацию членов данной организации из Сирии.

По словам Захаровой, она понимает, почем сирийцы, включая официальных лиц и простых жителей страны, называли «Белые каски» преступниками.

«Эти люди, которые называли себя гуманитарщиками, занимались деятельностью провокационной и по-настоящему преступной, это доказанный факт», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что Россия неоднократно предоставляла доказательства провокаций, организованных данной организацией. Среди подобных инцидентов были как акты дезинформации, так и провокации с применением химоружия. Как отметили ранее в МИД РФ, эвакуация «Белых касок» раскрыла их истинную сущность, пишет RT.