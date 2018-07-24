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Захарова прокомментировала эвакуацию «Белых касок» из Сирии
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    Захарова прокомментировала эвакуацию «Белых касок» из Сирии

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    Захарова прокомментировала эвакуацию «Белых касок» из Сирии

    Москва, 24 июля. Организация «Белые каски» занималась в Сирии провокационной и преступной деятельностью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эвакуацию членов данной организации из Сирии.

    По словам Захаровой, она понимает, почем сирийцы, включая официальных лиц и простых жителей страны, называли «Белые каски» преступниками.

    «Эти люди, которые называли себя гуманитарщиками, занимались деятельностью провокационной и по-настоящему преступной, это доказанный факт», — заявила Захарова.

    Представитель МИД РФ напомнила, что Россия неоднократно предоставляла доказательства провокаций, организованных данной организацией. Среди подобных инцидентов были как акты дезинформации, так и провокации с применением химоружия. Как отметили ранее в МИД РФ, эвакуация «Белых касок» раскрыла их истинную сущность, пишет RT.

    Автор: Антон Зарубин
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