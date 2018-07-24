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Сбежавший на Украину актер Пашинин экономит деньги и жалеет о провале Майдана
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    Сбежавший на Украину актер Пашинин экономит деньги и жалеет о провале Майдана

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    Сбежавший на Украину актер Пашинин экономит деньги и жалеет о провале МайданаКиев, 24 июля. Российский актер Анатолий Пашинин, сбежавший на Украину и участвовавший в военной операции в Донбассе на стороне ВСУ, признался, что ему живется тяжело, и он подумывает о возвращении в Россию.

    По его словам, он страдает от нехватки денег, а также недоволен курсом нынешних украинских властей и разочарован итогам Майдана. Украинский уровень жизни по сравнению с российским он также считает невысоким.

    Пашинин признался, что разочарован итогами Майдана. Кроме того, его возмущает, что власти Украины до сих пор не разобрались с нарушениями в ходе протестов зимой 2014 года, а также не нашли виновных в гибели людей.

    По словам Пашинина, он вынужден экономить на все. Например, ему приходится покупать спички, хотя в России он пользовался зажигалкой.

    Конкретного ответа журналисту издания «Политэксперт» о том, собирается ли он возвращаться в Россию, Пашинян не дал. Он отметил, что у него по-прежнему есть друзья и близкие в России, которые его ждут.

    Автор: Антон Зарубин
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