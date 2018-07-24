Сбежавший на Украину актер Пашинин экономит деньги и жалеет о провале Майдана

Киев, 24 июля. Российский актер Анатолий Пашинин, сбежавший на Украину и участвовавший в военной операции в Донбассе на стороне ВСУ, признался, что ему живется тяжело, и он подумывает о возвращении в Россию.

По его словам, он страдает от нехватки денег, а также недоволен курсом нынешних украинских властей и разочарован итогам Майдана. Украинский уровень жизни по сравнению с российским он также считает невысоким.

Пашинин признался, что разочарован итогами Майдана. Кроме того, его возмущает, что власти Украины до сих пор не разобрались с нарушениями в ходе протестов зимой 2014 года, а также не нашли виновных в гибели людей.

По словам Пашинина, он вынужден экономить на все. Например, ему приходится покупать спички, хотя в России он пользовался зажигалкой.

Конкретного ответа журналисту издания «Политэксперт» о том, собирается ли он возвращаться в Россию, Пашинян не дал. Он отметил, что у него по-прежнему есть друзья и близкие в России, которые его ждут.